В Черниговской области российский оккупант получил 10 лет тюрьмы — Офис генпрокурора 25 ноября, 17:18 Росссийские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В Черниговской области российского военнослужащего признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он получил 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сторона обвинения в суде доказала, что 28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отнимал у них мобильные телефоны и сбережения.

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Также, угрожая расстрелом, он требовал сведения о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не получив необходимые сведения, военный РФ удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение трех суток в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства. Российский оккупант получил 10 лет лишения свободы.

Ранее российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, который дезертировал из армии РФ и сбежал в Испанию, подтвердил факты многочисленных военных преступлений оккупантов в районе Буче Киевской области.