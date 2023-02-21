В Черниговской области россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки гражданского

21 февраля, 20:23
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Обвиняемый (Фото:Чернговская областная прокуратура)

Обвиняемый (Фото:Чернговская областная прокуратура)

Военнослужащий РФ в течение четырех дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина в Черниговской области. За это его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года в селе Тереховка Черниговского района обвиняемый совместно с другими военными РФ пытал раненого гражданского.

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В прокуратуре отметили, что оккупант постоянно пытал мужчину, наносил ему многочисленные побои и удары по телу. Пытки осуществлялись с интервалами, исключавшими возможность сна. Потерпевший был лишен необходимой медицинской помощи, еды и воды.

Россиянин признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, связанных с жестоким обращением с гражданским населением и назначен 12 лет лишения свободы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Военные преступления РФ Война России против Украины

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