В Черниговской области оккупанты похитили главу общины и экс-депутата — глава районной администрации

25 марта, 11:51
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Российские оккупанты продолжают обстрелы (Фото:this picture obtained from social media by REUTERS)

Российские оккупанты продолжают обстрелы (Фото:this picture obtained from social media by REUTERS)

Российские оккупанты похитили двух человек в Сновской общине, Черниговской области.

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Эту информацию подтвердил председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко, передает Суспільне.

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Речь идет о председателе Сновской теробщины Александре Медведеве и бизнесмене, бывшем депутате областного совета Григории Божко.

Ващенко заявил, что оккупанты пришли к ним утром в пятницу, 25 марта. Предварительно известно, что везут их в направлении Городни. С какой целью пока неизвестно.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Похищение Война России против Украины

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