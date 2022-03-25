В Черниговской области оккупанты похитили главу общины и экс-депутата — глава районной администрации 25 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстрелы (Фото:this picture obtained from social media by REUTERS)

Российские оккупанты похитили двух человек в Сновской общине, Черниговской области.

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Эту информацию подтвердил председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко, передает Суспільне.

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Речь идет о председателе Сновской теробщины Александре Медведеве и бизнесмене, бывшем депутате областного совета Григории Божко.

Ващенко заявил, что оккупанты пришли к ним утром в пятницу, 25 марта. Предварительно известно, что везут их в направлении Городни. С какой целью пока неизвестно.

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