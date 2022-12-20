Найдены арсеналы ВС РФ, спрятанные оккупантами во время их бегства из Черниговской области

20 декабря, 15:35
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Оккупанты оборудовали схроны в лесополосах и заброшенных зданиях (Фото:СБУ)

Оккупанты оборудовали схроны в лесополосах и заброшенных зданиях (Фото:СБУ)

В ходе рейдов в приграничных районах Черниговской области обнаружены арсеналы, спрятанные российскими захватчиками во время их бегства с этого направления.

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Схроны были оборудованы оккупантами в лесополосах и заброшенных зданиях, рядом с которыми располагались их позиции.

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СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Среди изъятого:

  • десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами к противотанковому вооружению,
  • около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе к РСЗО Град,
  • более 100 единиц зарядов к ручным противотанковым гранатометам,
  • реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 и более тысячи патронов разного калибра.

«Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных сил Украины», — отметили в СБУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооружение Черниговская область Боеприпасы Снаряды Война России против Украины

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