Найдены арсеналы ВС РФ, спрятанные оккупантами во время их бегства из Черниговской области
Оккупанты оборудовали схроны в лесополосах и заброшенных зданиях (Фото:СБУ)
В ходе рейдов в приграничных районах Черниговской области обнаружены арсеналы, спрятанные российскими захватчиками во время их бегства с этого направления.
Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.
Схроны были оборудованы оккупантами в лесополосах и заброшенных зданиях, рядом с которыми располагались их позиции.
Среди изъятого:
- десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами к противотанковому вооружению,
- около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе к РСЗО Град,
- более 100 единиц зарядов к ручным противотанковым гранатометам,
- реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 и более тысячи патронов разного калибра.
«Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных сил Украины», — отметили в СБУ.