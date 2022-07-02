Часть файлов с грифом «секретно»: бойцы ГПСУ нашли диск с видео и документами одной из воинских частей РФ

2 июля, 11:35
Полученная информация поможет установить российских военных преступников (Фото:Коллаж НВ)

Полученная информация поможет установить российских военных преступников (Фото:Коллаж НВ)

Украинские пограничники нашли в Черниговской области жесткий диск с сотнями гигабайт информации, касающейся зенитно-артиллерийского подразделения воинской части ВС РФ из-под Москвы.

Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Среди обнаруженных на диске данных оказались:

  • штатно-должностная роспись с биографиями российских военных;
  • техническая документация вооружения и военной техники;
  • документы, касающиеся участию в учениях и боевой готовности военнослужащих;
  • карты и другие служебные документы.
Видео дня

Кроме того, на диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.

«Некоторые из них имели гриф „секретно“. Теперь у украинских правоохранителей также есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков. Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности», — подчеркнули пограничники.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/516230783519634/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Госпогранслужба Украины Черниговская область Российские военные Секретные материалы Война России против Украины

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