Часть файлов с грифом «секретно»: бойцы ГПСУ нашли диск с видео и документами одной из воинских частей РФ
Полученная информация поможет установить российских военных преступников (Фото:Коллаж НВ)
Украинские пограничники нашли в Черниговской области жесткий диск с сотнями гигабайт информации, касающейся зенитно-артиллерийского подразделения воинской части ВС РФ из-под Москвы.
Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Среди обнаруженных на диске данных оказались:
- штатно-должностная роспись с биографиями российских военных;
- техническая документация вооружения и военной техники;
- документы, касающиеся участию в учениях и боевой готовности военнослужащих;
- карты и другие служебные документы.
Кроме того, на диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.
«Некоторые из них имели гриф „секретно“. Теперь у украинских правоохранителей также есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков. Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности», — подчеркнули пограничники.
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