В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных
Российские танки (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«На территории области изъято 40 тел представителей вражеской армии», — написал он в Facebook.
По его словам, они «будут ресурсом для обмена на наших погибших».
Чаус добавил, что сейчас ситуация на границе контролируется.
Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68420 своих военных, за минувшие сутки — 480.
Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.