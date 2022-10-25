В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных

25 октября, 10:21
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Российские танки (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские танки (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«На территории области изъято 40 тел представителей вражеской армии», — написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=499783978732881&set=a.304844101560204

По его словам, они «будут ресурсом для обмена на наших погибших».

Чаус добавил, что сейчас ситуация на границе контролируется.

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Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68420 своих военных, за минувшие сутки — 480.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=eZeMbi95s3g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черниговская область Армия России Война России против Украины

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