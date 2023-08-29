В Черниговской области на мине подорвался автомобиль, водитель и пассажирка погибли, двое детей госпитализированы

29 августа, 10:09
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В Черниговской области на мине подорвался автомобиль (Фото:www.facebook.com/policechernigivshchini)

В Черниговской области на мине подорвался автомобиль (Фото:www.facebook.com/policechernigivshchini)

В Черниговской области на мине подорвался автомобиль, погиб патрульный и женщина, двое детей госпитализированы. Об этом говорится в сообщении областной полиции в понедельник, 28 августа.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, двое детей госпитализированы.

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На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Правоохранители заявили, что предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва автомобиль загорелся. Водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы.

www.facebook.com/policechernigivshchini
Фото: www.facebook.com/policechernigivshchini

Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полиция Черниговская область мина Война России против Украины

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