«У смелости нет возраста». В Черниговской области дедушка с помощью ружья помог ВСУ сбить вражеский бомбардировщик Су-25 20 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Федорович с ружьем помогал сбить вражеский бомбардировщик на Черниговщине (Фото:Скрин видео ГНСУ/Telegram)

История Владимира Федоровича с Черниговщины, который бросился из ружья стрелять во вражеский бомбардировщик, доказывает, что у России нет шансов выиграть войну против Украины, ведь у смелости украинцев нет возрастных ограничений.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Историю смелого мужчины опубликовали ГНСУ в Telegram.

Мужчина рассказывает, что услышал в небе гул, после чего он сразу же схватился за ружье. Несмотря на то, что это оружие не рассчитано для уничтожения вражеских самолетов, Владимир Федорович не остановился.

Видео дня

«Я своей „клюшкой“, а ребята — своими. И оно, падло, упало», — говорит мужчина.

Неизвестно, благодаря кому удалось уничтожить самолет врага, но нужно отдать должное смелости украинского мужчины почтенного возраста, ведь он сделал все, чтобы у захватчиков было на один самолет меньше.

Также Владимир Федорович оставил себе на память обломок того же российского истребителя, который сбили в Чернигове.

Напомним, что 5 марта украинские военные сбили в небе над Черниговом российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщило Оперативное командование Север.



«В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик», — говорится в сообщении.



По информации ВСУ, один из пилотов самолета, несмотря на ранения, выжил и был захвачен в плен украинскими защитниками, подтверждающими и видео из соцсетей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.