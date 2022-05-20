«У смелости нет возраста». В Черниговской области дедушка с помощью ружья помог ВСУ сбить вражеский бомбардировщик Су-25
Владимир Федорович с ружьем помогал сбить вражеский бомбардировщик на Черниговщине (Фото:Скрин видео ГНСУ/Telegram)
История Владимира Федоровича с Черниговщины, который бросился из ружья стрелять во вражеский бомбардировщик, доказывает, что у России нет шансов выиграть войну против Украины, ведь у смелости украинцев нет возрастных ограничений.
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Историю смелого мужчины опубликовали ГНСУ в Telegram.
Мужчина рассказывает, что услышал в небе гул, после чего он сразу же схватился за ружье. Несмотря на то, что это оружие не рассчитано для уничтожения вражеских самолетов, Владимир Федорович не остановился.
«Я своей „клюшкой“, а ребята — своими. И оно, падло, упало», — говорит мужчина.
Неизвестно, благодаря кому удалось уничтожить самолет врага, но нужно отдать должное смелости украинского мужчины почтенного возраста, ведь он сделал все, чтобы у захватчиков было на один самолет меньше.
Также Владимир Федорович оставил себе на память обломок того же российского истребителя, который сбили в Чернигове.
Напомним, что 5 марта украинские военные сбили в небе над Черниговом российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщило Оперативное командование Север.
«В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик», — говорится в сообщении.
По информации ВСУ, один из пилотов самолета, несмотря на ранения, выжил и был захвачен в плен украинскими защитниками, подтверждающими и видео из соцсетей.
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