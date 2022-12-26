В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу, к схеме причастна организация, которую возглавляет депутат — СБУ 26 декабря, 17:42 Разоблачены три организатора нелегального трафика (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник, 26 декабря.

В ведомстве рассказали, что в результате следственно-оперативных действий в Черниговской области разоблачены три организатора нелегального трафика.

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«Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров», — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По информации СБУ, стоимость такой услуги составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

«Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета», — говорится в сообщении.

Затем информацию о фиктивных "волонтерах» подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему Шлях.

В ведомстве добавили, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить побег за границу до десяти уклонистов.

Во время обысков по местам проживаний и работы фигурантов правоохранители обнаружили:

десятки тыс. долл., полученных преступным путем;

компьютерную технику с поличным;

печати общественной организации, используемой для подделки документов.

у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по:

ст. 114-1 ( препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (н езаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Расследование проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.