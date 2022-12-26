В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу, к схеме причастна организация, которую возглавляет депутат — СБУ
Разоблачены три организатора нелегального трафика (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник, 26 декабря.
В ведомстве рассказали, что в результате следственно-оперативных действий в Черниговской области разоблачены три организатора нелегального трафика.
«Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров», — говорится в сообщении.
По информации СБУ, стоимость такой услуги составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.
«Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета», — говорится в сообщении.
Затем информацию о фиктивных "волонтерах» подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему Шлях.
В ведомстве добавили, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить побег за границу до десяти уклонистов.
Во время обысков по местам проживаний и работы фигурантов правоохранители обнаружили:
- десятки тыс. долл., полученных преступным путем;
- компьютерную технику с поличным;
- печати общественной организации, используемой для подделки документов.
- у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по:
- ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Расследование проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.