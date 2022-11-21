Кровавая жестокость. В Черниговской области будут судить российского оккупанта за расстрел машины с семьей — Офис генпрокурора

21 ноября, 17:47
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Военнослужащий РФ, которого подозревают в военных преступлениях в Украине (Фото:Черниговская областная прокуратура / Telegram)

Военнослужащий РФ, которого подозревают в военных преступлениях в Украине (Фото:Черниговская областная прокуратура / Telegram)

В Черниговской области будут судить военнослужащего РФ, который расстрелял легковой автомобиль с семьей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что 26 февраля военнослужащие армии РФ, двигаясь в центре села Крупичполе Прилукского района, заметили остановившийся гражданский автомобиль, давая дорогу военной технике врага. В авто находилась супружеская пара, их дочь и зять.

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Обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, военнослужащие покинули место совершения преступления.

В результате преступных действий женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени.

Прилуцкой окружной прокуратурой в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военного РФ по факту нарушения законов и обычаев войны.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.

https://www.youtube.com/watch?v=Gdyv9AzQ0ho

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюциипо выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб. За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Армия России Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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