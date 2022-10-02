В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших

2 октября, 13:24
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Четыре человека погибли в результате подрыва на мине (Фото:Chaus Viacheslav/facebook.com)

Четыре человека погибли в результате подрыва на мине (Фото:Chaus Viacheslav/facebook.com)

В Черниговской области в лесу вблизи села Шестовица на мине подорвался автомобиль. Погибли четыре человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

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На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС.

«Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, домохозяйства, обочины у магистралей), сплошное же — займет годы», — подчеркнул Чаус.

Ранее стало известно, что в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль АО Укртелеком. Погиб один человек, еще трое ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Автомобиль Черниговская область Мины Война России против Украины

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