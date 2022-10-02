В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших
Четыре человека погибли в результате подрыва на мине (Фото:Chaus Viacheslav/facebook.com)
В Черниговской области в лесу вблизи села Шестовица на мине подорвался автомобиль. Погибли четыре человека.
Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС.
«Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, домохозяйства, обочины у магистралей), сплошное же — займет годы», — подчеркнул Чаус.
Ранее стало известно, что в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль АО Укртелеком. Погиб один человек, еще трое ранены.