С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек. Десятки тел все еще не опознаны — мэр

8 апреля, 15:28
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В Чернигове осталось от 80 до 95 тысяч человек (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Чернигове осталось от 80 до 95 тысяч человек (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

С начала полномасштабного вторжения России в Чернигове погибли около 700 жителей.

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Такие данные озвучил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает Укриформ.

«За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских», — сказал он.

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По словам мэра, среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

Атрошенко отметил, что де-юре около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но скорее всего их можно считать погибшими, поскольку многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом.

Он добавил, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Владислав Атрошенко Война России против Украины

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