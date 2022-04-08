С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек. Десятки тел все еще не опознаны — мэр 8 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською В Чернигове осталось от 80 до 95 тысяч человек (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

С начала полномасштабного вторжения России в Чернигове погибли около 700 жителей.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Такие данные озвучил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает Укриформ.

«За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских», — сказал он.

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По словам мэра, среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

Атрошенко отметил, что де-юре около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но скорее всего их можно считать погибшими, поскольку многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом.

Он добавил, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.



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