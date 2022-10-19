Работает ПВО. В Чернигове взорвался иранский дрон Shahed-136
В Чернигове взорвался иранский Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя сообщил, что в городе взорвался иранский дрон-камикадзе Shahed-136.
По его словам, работает ПВО.
Ранее сообщалось, что над селом Кипти в Черниговской области сбили две ракеты. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей ПВО сбила несколько ракет.
Винницкая область попала под ракетный обстрел, сообщил глава ОВА Сергей Борзов без подробностей.