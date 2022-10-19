Работает ПВО. В Чернигове взорвался иранский дрон Shahed-136 19 октября, 15:14 В Чернигове взорвался иранский Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Днем в среду, 19 октября, во время воздушной тревоги в Чернигове прогремел взрыв.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя сообщил, что в городе взорвался иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

По его словам, работает ПВО.

Ранее сообщалось, что над селом Кипти в Черниговской области сбили две ракеты. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей ПВО сбила несколько ракет.

Винницкая область попала под ракетный обстрел, сообщил глава ОВА Сергей Борзов без подробностей.



