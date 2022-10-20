Падение ракеты в Чернигове: количество пострадавших возросло 20 октября, 13:02 Четыре человека пострадали в результате падения обломков ракеты в Чернигове (Фото:Суспільне Чернигов)

В среду, 19 октября, в областную больницу Чернигова поступил еще один пострадавший в результате падения обломков сбитой ракеты на территорию одного из предприятий города. Всего ранения получили четыре человека.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил медицинский директор лечебно-диагностической работы Черниговской областной больницы Валерий Чебытько.

«Мужчину привезли в больницу 19 октября после 18:00. Он находится в нейрохирургии. Его состояние оценивается как сложной-средней тяжести», — отметил он.

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Еще трое травмированных, которые поступили ранее, находятся в интенсивной терапии.

«У них тяжелое состояние, двое из них прооперированы в нейрохирургии. Операцию проводили на головном мозге», — добавил врач.

Накануне оперативное командование Север сообщило, что в Чернигове над промзоной силы ПВО сбили вражескую ракету, а ее обломки упали на складское помещение, что привело к разрушениям.