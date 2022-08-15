В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами

15 августа, 17:58
Конфликт между полицией и военными (Фото:Скриншот видео Нацональная полиция / Facebook)

Конфликт между полицией и военными (Фото:Скриншот видео Нацональная полиция / Facebook)

В Чернигове полицейские остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал «на помощь» своих приятелей-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

По информации ведомства, водитель мотоцикла HONDА был остановлен правоохранителями, но отказался выполнять законные требования. Вместо этого он позвал более 10 людей, которые находились в составе одного из военных формирований. Они были вооружены автоматами и угрожали полицейским.

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«Они пытались физически оттеснить их (полицейских — ред.) от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом выражали оскорбления и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной правоохранителей, наехал полицейскому на ногу», — рассказывают в Нацполиции.

Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство. Личности всех участников происшествия установлены.

https://www.facebook.com/959666410789182/videos/633652694786258/

По данным правоохранителей, шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Чернигов Нацполиция

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