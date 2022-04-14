«Больной вопрос». В Чернигове уволят депутатов-руководителей коммунальных предприятий и управлений, которые покидали город — мэр

14 апреля, 10:57
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Оккупанты били по Чернигову (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты били по Чернигову (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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В Чернигове депутаты-руководители коммунальных предприятий и управлений, покидавших город, будут уволены со своих должностей.

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Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

«Во время встречи депутаты откровенно и довольно остро обсудили болезненный для всех вопрос — отсутствие в течение определенного времени некоторых депутатов в городе», — написал он.

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https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/389202886544150

По его словам, депутаты-руководители коммунальных предприятий и управлений, которые в определенный момент приняли решение покинуть город, будут уволены со своих должностей.

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«Некоторые из них объявили о намерении сложить свои полномочия, как депутатов городского совета или покинуть фракцию Родной дом», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Чернигов Увольнение Война России против Украины

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