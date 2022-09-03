В Чернигове раздался взрыв, на выставке сдетонировал один из боеприпасов: травмированы двое детей

3 сентября, 15:05
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В Чернигове сдетонировал один из боеприпасов выставки (Фото:Общественное)

В Чернигове сдетонировал один из боеприпасов выставки (Фото:Общественное)

В субботу, 3 сентября, в Чернигове в исторической части города, на Валу, раздался взрыв. Это произошло на выставке боеприпасов, в результате чего травмированы двое детей.

Об этом сообщает Суспільне.

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

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Отмечается, что сработал ручной противотанковый гранатомет, который и стал причиной травм.

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Пока известно о двух травмированных детях. На месте работают скорая и спасатели.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Выставка Чернигов Боеприпасы Дети Взрыв

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