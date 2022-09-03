В Чернигове раздался взрыв, на выставке сдетонировал один из боеприпасов: травмированы двое детей
В Чернигове сдетонировал один из боеприпасов выставки (Фото:Общественное)
В субботу, 3 сентября, в Чернигове в исторической части города, на Валу, раздался взрыв. Это произошло на выставке боеприпасов, в результате чего травмированы двое детей.
Об этом сообщает Суспільне.
По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.
Отмечается, что сработал ручной противотанковый гранатомет, который и стал причиной травм.
Пока известно о двух травмированных детях. На месте работают скорая и спасатели.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.