В Чернигове бойца ТрО подозревают в распространении данных о расположении ВСУ

8 ноября, 15:18
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По данным следствия, житель Чернигова хотел способствовать незаконной переправке человека через государственную границу (Фото:Черниговская областная прокуратура via Facebook)

По данным следствия, житель Чернигова хотел способствовать незаконной переправке человека через государственную границу (Фото:Черниговская областная прокуратура via Facebook)

В Чернигове разоблачили военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в разглашении данных о месте дислокации украинских военных.

Об этом сообщает в Facebook Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, 63-летний житель Чернигова хотел организовать и содействовать незаконной переправке человека через государственную границу. Так, военный ТРО в начале августа сообщил стороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ.

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Отмечено, что черниговец подчеркивал, что для беспрепятственного пересечения украинско-белорусской границы необходимо предоставить сотрудникам спецслужб Беларуси информацию о расположении украинской армии.

Мужчине сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК).

https://www.facebook.com/prokuraturachernigiv/posts/pfbid037daAA2oT66Y5wy6kSjALHVrPj1NCLtz3GswbPrX1pQeSVCp8byyJL5Rv5iUjFuyXl
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Чернигов Прокуратура Территориальная оборона Война России против Украины

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