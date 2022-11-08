В Чернигове бойца ТрО подозревают в распространении данных о расположении ВСУ 8 ноября, 15:18 По данным следствия, житель Чернигова хотел способствовать незаконной переправке человека через государственную границу (Фото:Черниговская областная прокуратура via Facebook)

В Чернигове разоблачили военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в разглашении данных о месте дислокации украинских военных.

Об этом сообщает в Facebook Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, 63-летний житель Чернигова хотел организовать и содействовать незаконной переправке человека через государственную границу. Так, военный ТРО в начале августа сообщил стороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ.



Видео дня

Отмечено, что черниговец подчеркивал, что для беспрепятственного пересечения украинско-белорусской границы необходимо предоставить сотрудникам спецслужб Беларуси информацию о расположении украинской армии.

Мужчине сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК).

