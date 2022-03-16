В Чернигове снаряд оккупантов убил 13 человек, стоявших в очереди за хлебом
Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. (Фото:Суспильне)
В среду, 16 марта, российские войска нанесли удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова. Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина.
Об этом сообщил руководитель полиции Черниговщины Владимир Нидзельский.
Вблизи магазина в тот момент стояло много людей, выстроившихся в очередь за хлебом.
В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан.
« На месте военного преступления работали наши черниговские следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеских обстрелов. Полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения», — сообщил он.
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