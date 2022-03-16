В Чернигове снаряд оккупантов убил 13 человек, стоявших в очереди за хлебом

16 марта, 00:52
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Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. (Фото:Суспильне)

Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. (Фото:Суспильне)

В среду, 16 марта, российские войска нанесли удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова. Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина.

Об этом сообщил руководитель полиции Черниговщины Владимир Нидзельский.

Вблизи магазина в тот момент стояло много людей, выстроившихся в очередь за хлебом.

https://www.facebook.com/volodymyr.nidzelskij/posts/490470242752335&show_text=true&width=500

В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан.

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« На месте военного преступления работали наши черниговские следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеских обстрелов. Полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения», — сообщил он.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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