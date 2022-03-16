В Чернигове российские войска обстреляли людей в очереди за хлебом: 10 погибших — Суспільне

16 марта, 14:00
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Журналистка сообщает о минимум 10 погибших (Фото:Кадр видео Суспільне)

Журналистка сообщает о минимум 10 погибших (Фото:Кадр видео Суспільне)

В Чернигове в одном из спальных микрорайонов российские войска обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом, сообщает корреспондентка Суспільного.

По ее информации, жертвами обстрела стали минимум 10 человек.

Также она опубликовала видео с места происшествия.

Внимание: видео содержит чувствительные кадры

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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