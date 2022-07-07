Более 2000 частных и 800 многоэтажек. В Чернигове подсчитали поврежденные россиянами дома 7 июля, 00:16 Жилой дом в Чернигове, который обстреляли оккупанты (Фото:Владислав Атрошенко/Facebook)

В Черниговской областной военной администрации сообщили, что за время боевых действий в Чернигове повреждены более 800 многоэтажных и 2000 частных жилых домов.

Власти области отметили, что уже ведется подготовка к строительству нового жилья. Люди, потерявшие жиль, сейчас живут, в основном, у родственников и знакомых.

Со строительство временного жилья поможет Красный крест. Уже выделено порядка 3,5 миллионов долларов. Решается вопрос, каким будет временное жилье: модульный городок, индивидуальные модульные или многоквартирные временные дома.

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«Среди приоритетов нашей работы — расселение людей, оставшихся без жилья. Сейчас имеем экспертизу по двум домам в Чернигове, которые не подлежат восстановлению. В частности речь идет о многоэтажку в центре города, на улице Черновола, и общежитие на 250 комнат в микрорайоне ЗАЗ. Об обеспечении постоянным местом жительства людей сейчас трудно что-то говорить. Но до наступления холодов временными помещениями их должны обеспечить», — заявил первый заместитель начальника Черниговской ОВА Константин Мегем.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно бомбили и обстреливали Чернигов, потерпев неудачу во время вторжения в город.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

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