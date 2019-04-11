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В Черкасской области мужчина дважды проголосовал на президентских выборах - полиция

Вчера, 19:15
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В Черкасской области мужчина дважды проголосовал на президентских выборах - полиция - фото

Радио Свобода

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет

Национальная полиция сообщила о подозрении жителю Чигирина Черкасской области, который дважды проголосовал на президентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что мужчина во время проведения первого тура выборов умышленно проголосовал на специальном избирательном участке в лечебном учреждении города, после чего проголосовал также и на избирательном участке по месту жительства.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.

Мужчине сообщено о подозрении, досудебное расследование по делу продолжается.

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Черкассы Полиция

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