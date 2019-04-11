В Черкасской области мужчина дважды проголосовал на президентских выборах - полиция Вчера, 19:15 179 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет Радио Свобода

Национальная полиция сообщила о подозрении жителю Чигирина Черкасской области, который дважды проголосовал на президентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что мужчина во время проведения первого тура выборов умышленно проголосовал на специальном избирательном участке в лечебном учреждении города, после чего проголосовал также и на избирательном участке по месту жительства.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.

Мужчине сообщено о подозрении, досудебное расследование по делу продолжается.

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.