В Черкасской области мужчина дважды проголосовал на президентских выборах - полиция
Национальная полиция сообщила о подозрении жителю Чигирина Черкасской области, который дважды проголосовал на президентских выборах.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что мужчина во время проведения первого тура выборов умышленно проголосовал на специальном избирательном участке в лечебном учреждении города, после чего проголосовал также и на избирательном участке по месту жительства.
Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.
Мужчине сообщено о подозрении, досудебное расследование по делу продолжается.
Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.