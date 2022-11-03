В Черкасской области арестовали чиновника, поддерживавшего убийства РФ украинцев 3 ноября, 12:43 Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Черкасской области чиновника, который выступал в поддержку российских захватчиков.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Задержанным оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.

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«После начала полномасштабного вторжения он развернул агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные „тезисы“ настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе. Он открыто поддерживал политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона», — рассказал представитель СБУ.

Кроме того, сторонник оккупантов также оправдывал ракетные удары ВС РФ по украинским городам и убийства мирных украинцев, а также отрицал факт причастности российских войск к военным преступлениям в Буче.

На данное время злоумышленник взят под стражу. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.