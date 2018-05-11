В Черкасской области в зале игровых автоматов сгорел посетитель, еще два человека пострадали

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Причина пожара устанавливается
Фото: ГСЧС

Причина пожара устанавливается

В ночь на пятницу, 11 мая, в одном из подпольных игровых залов в городе Золотоноша Черкасской области произошел пожар.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия погиб один из посетителей, еще двое были госпитализированы.

"При проведении разведки на месте пожара бойцы ГСЧС обнаружили в задымленном помещении тело погибшего посетителя. Личность устанавливается. Еще два человека - посетитель и охранник заведения были срочно госпитализированы в больницу. Всего на момент пожара в заведении находились четыре человека", - говорится в заявлении.

О пожаре на улице Шевченко сообщили работники заведения.

"Еще до прибытия на место происшествия первых пожарных расчетов огонь быстро распространился на 2-й этаж здания, где находится Золотоношский детская музыкальная школа. В результате пожара огнем уничтожено оборудование и обустройство игорного клуба на площади 70 кв. м. Также огнем пожара поврежден пол в 2-х помещениях музыкальной школы, пол сцены концертного зала", - рассказали спасатели.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за короткого замыкания сгорел ночной клуб.

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