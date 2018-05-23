В Черкасской области разрушили памятник Чорноволу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Памятник до разрушение
Фото: Тарса Чорновил/Facebook

Памятник до разрушение

В селе Ольховец Черкасской во дворе усадьбы-музея Вячеслава Чорновила в ночь на 23 мая разрушили памятник лидеру Народного Руха Украины.

Злоумышленники спилили и похитили бронзовый бюст, рассказал его сын Тарас Чорновил.

По его словам, полиция "реально взялась искать".

В то же время он добавляет, что для похищения не было никаких препятствий, поскольку двор музея не охраняется.

Также Чорновил-младший отмечает, что полноценного музея о его отце нет.

"Все то, что на самом деле нужно для передачи опыта, понимания из чего и как появилась независимая Украина, почему так циклически повторяются ее проблемы, должно содержаться в хотя бы какой-то экспозиции, в исследовательской работе, визуализации личности и его труда", - пишет он.

Смотрите также

24 марта в Запорожье прошла церемония открытия памятной таблички погибшему лидеру Народного Руха Украины Вячеславу Чорновилу.

Среди многих достижений в жизни Вячеслава Черновола также участие в провозглашении Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове