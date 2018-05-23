В Черкасской области разрушили памятник Чорноволу

В селе Ольховец Черкасской во дворе усадьбы-музея Вячеслава Чорновила в ночь на 23 мая разрушили памятник лидеру Народного Руха Украины.

Злоумышленники спилили и похитили бронзовый бюст, рассказал его сын Тарас Чорновил.

По его словам, полиция "реально взялась искать".

В то же время он добавляет, что для похищения не было никаких препятствий, поскольку двор музея не охраняется.

Также Чорновил-младший отмечает, что полноценного музея о его отце нет.

"Все то, что на самом деле нужно для передачи опыта, понимания из чего и как появилась независимая Украина, почему так циклически повторяются ее проблемы, должно содержаться в хотя бы какой-то экспозиции, в исследовательской работе, визуализации личности и его труда", - пишет он.

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24 марта в Запорожье прошла церемония открытия памятной таблички погибшему лидеру Народного Руха Украины Вячеславу Чорновилу.

Среди многих достижений в жизни Вячеслава Черновола также участие в провозглашении Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.