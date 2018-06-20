В Черкасской области на взятке в 100 тысяч гривен уличили чиновника Госэкоинспекции

Во вторник, 19 июня, в Черкасской области на взятке в 100 тысяч гривен полиция разоблачила чиновника Государственной экологической инспекции, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Правоохранители установили причастность одного из заместителей начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черкасской области к взяточничеству. Также к преступной деятельности злоумышленница привлекла своего мужа и еще одного гражданина", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители задержали посредника недалеко от железнодорожного вокзала. У гражданина изъяли 100 тысяч гривен, которые в дальнейшем он должен был передать супругам.

В полиции установили, что "неправомерную выгоду чиновник требовал от субъекта предпринимательской деятельности за положительное прохождение проверки предприятия на предмет соблюдения экологического законодательства".

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 ККУ (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Киеве задержали прокурора и бывшего сотрудника ГПУ при получении $20 тысяч взятки.