В Черкасской области могут перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

В городе нет газа на отопление

Администрация города Смела Черкасской области допустила блокирование дорог в связи со срывом отопительного сезона.

"Если дойдет до крайности... Я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается", - сказал мэр города Алексей Цыбко, передает Интерфакс-Украина.

По словам мэра Смелы, для возобновления отопления в домах горожан и на социальных объектах рассматривается возможность взятия кредита для погашения долгов перед НАК Нафтогаз Украина, а также привлечение частных трейдеров.

Напомним, что 12 ноября город Смела Черкасской области и город Шепетовка Хмельницкой области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Учебные заведения закроют на неопределенное время, без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

КП Смелакоммунтеплоэнерго не может включить отопление из-за отсутствия договоров с поставщиком природного газа, неурегулированных спорных вопросов по существующей задолженности, недостаточности средств на закупку газа.