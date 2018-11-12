12 ноября 2018, понедельник

В Черкасской области могут перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

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В городе нет газа на отопление
Фото: Tama66 via Pixabay

В городе нет газа на отопление

Администрация города Смела Черкасской области допустила блокирование дорог в связи со срывом отопительного сезона.

"Если дойдет до крайности... Я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается", - сказал мэр города Алексей Цыбко, передает Интерфакс-Украина.

По словам мэра Смелы, для возобновления отопления в домах горожан и на социальных объектах рассматривается возможность взятия кредита для погашения долгов перед НАК Нафтогаз Украина, а также привлечение частных трейдеров.

Напомним, что 12 ноября город Смела Черкасской области и город Шепетовка Хмельницкой области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Учебные заведения закроют на неопределенное время, без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

КП Смелакоммунтеплоэнерго не может включить отопление из-за отсутствия договоров с поставщиком природного газа, неурегулированных спорных вопросов по существующей задолженности, недостаточности средств на закупку газа.

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