В Черкасской области инспектор полиции за взятки "решал вопросы" - СБУ

Служба безопасности Украины задержали на взятке сотрудника патрульной службы полицейского одного из районных отделов Черкасской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что инспектор сектора реагирования патрульной полиции систематически требовал у местных жителей деньги за административные правонарушения. Правоохранители задокументировали очередной факт вымогательства и получения патрульным пяти тысяч гривен за "решение вопроса", чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, полицейского-коррупционера задержали во время получения всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что в Волынской области на взятке поймали главного госинспектора таможенного поста.