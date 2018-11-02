В Черкасской области чиновника военного лесничества уличили в незаконной вырубке ценных пород деревьев

Чиновника госпредприятия Черкасское военное лесничество уличили в незаконной вырубке и реализации леса.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, старший мастер наладил механизм получения взяток от предпринимателей за поставки ценных пород древесины.
В частности, оперативники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником более 50 тысяч гривен за отгрузку почти 40 кубометров леса по заниженной стоимости и без заключения соответствующих договоров.
Сотрудники спецслужбы задержали чиновника на территории лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.
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