02 ноября 2018, пятница

В Черкасской области чиновника военного лесничества уличили в незаконной вырубке ценных пород деревьев

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Чиновника задержали при получении 50 тысяч гривен
Фото: СБУ

Чиновника задержали при получении 50 тысяч гривен

Чиновника госпредприятия Черкасское военное лесничество уличили в незаконной вырубке и реализации леса.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, старший мастер наладил механизм получения взяток от предпринимателей за поставки ценных пород древесины.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником более 50 тысяч гривен за отгрузку почти 40 кубометров леса по заниженной стоимости и без заключения соответствующих договоров.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника на территории лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.

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