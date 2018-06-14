14 июня 2018, четверг

В Черкассах задержали прокурора, вымогавшего у подозреваемого взятку

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В качестве посредника задержанный привлек адвоката подозреваемого
Фото: СБУ

В качестве посредника задержанный привлек адвоката подозреваемого

Службы безопасности Украины уличила в вымогательстве взятки сотрудника Черкасской местной прокуратуры.

Как сообщается, прокурор требовал от местного жителя $8 тысяч.

"За указанную сумму злоумышленник обещал изменить квалификацию правонарушения относительно незаконного хранения и сбыта наркотиков из тяжкого преступления на менее тяжкое", - говорится в сообщении.

При этом в качестве посредника для получения денег прокурор привлек адвоката подозреваемого.

"Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников на одной из городских улиц после получения $4,5 - последней части взятки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение предыдущих "траншей" неправомерной выгоды", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе арестовали прокурора, работавшего на террористов "ДНР".

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