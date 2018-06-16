16 июня 2018, суббота

В Черкассах взорвалась машина, СМИ сообщили о гибели местного бизнесмена

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Авто могло принадлежать местному бизнесмену

Авто могло принадлежать местному бизнесмену

Утром в субботу, 16 июня, в Черкассах взорвался Мерседес.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, в результате взрыва пострадал водитель авто. В ведомстве сообщили о его госпитализации.

На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Позже в пресс-службе полиции сообщили, что пострадавший мужчина умер в больнице, пишет Интерфакс-Украина.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили о личности погибшего. По данным журналистов, речь идет о 69-летнем Анатолии Скоромном, который был директором торгового центра Транзит.

Напомним, 24 мая в Черкассах в результате перестрелки был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура.

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