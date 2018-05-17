В Черкассах возле АЗС задержали мужчину с полным пакетом разной взрывчатки

Сотрудники патрульной полиции задержали в Черкассах мужчину с пакетом, полным разной взрывчатки.
"Инспекторы получили сообщение о том, что рядом с автозаправочной станцией на улице Надпильной ходит неизвестный гражданин с подозрительным пакетом в руках", - рассказали правоохранители.
Как сообщается, при поверхностном обыске патрульные изъяли у мужчины запаянный тротил, две тротиловые шашки и два куска пластита.
"Откуда у него эти предметы мужчина объяснить не смог. Инспекторы гражданина задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и взрывотехников. Происхождение обнаруженных вещей устанавливают следователи", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой.
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