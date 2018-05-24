24 мая 2018, четверг

В Черкассах вооруженный мужчина забаррикадировался в здании, есть погибший

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В Черкассах неизвестный закрылась в здании
Фото: Прочерк

В Черкассах неизвестный закрылась в здании

Вечером в четверг, 24 мая, в Черкассах вооруженный мужчина забаррикадировался в здании, где расположен офис организации ВО Черкащани, во время штурма полицией в помещении обнаружили одного раненого и одного убитого. 

Как сообщает Прочерк, мужчина был вооружен двумя гранатами и пистолетом. Во время инцидента были слышны звуки выстрелов. Прибывшие на место происшествия правоохранители штурмовали помещение. В полиции заявили, что не применяли огнестрельное оружие.

В результате инцидента один человек получил смертельное ранение, еще один госпитализирован в больницу. Медики сообщили, что пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, вероятно, резиновой пулей. У убитого - пулевое ранение в голову.

"Полицейские сразу среагировали, прибыли на место происшествия, оцепили территорию, тогда заметили, что на месте происшествия в дверях офиса небольшая щель, дверь открыли и заскочили внутрь. Это произошло уже после стрельбы, которую было слышно. Увидели человека в бессознательном состоянии. Этот  человек был предварительно тем, кто и заскочил в офис. Также работники полиции увидели второго человека, получившего смертельное повреждение. Обнаружили гранаты Ф-1, РГД", - рассказал детали спецоперации руководитель областной полиции Валерий Лютый.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

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