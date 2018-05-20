В Черкассах во время футбольного матча произошла массовая драка, 26 задержанных - видео

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Один из фанатов нападает на полицейского
Кадр из видео

Один из фанатов нападает на полицейского

Полиция задержали 26 участников массовых драк во время заключительного тура первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54 минуте.

Всего в областной полиции задержали 26 участников беспорядков и доставили их в участок.

"На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, юноши отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, фанаты начали жечь файеры, несмотря на просьбы ведущего, выбежали на территорию поля. Отдельные участники беспорядков вступали в драки.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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