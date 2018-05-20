В Черкассах во время футбольного матча произошла массовая драка, 26 задержанных - видео

Полиция задержали 26 участников массовых драк во время заключительного тура первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54 минуте.
Всего в областной полиции задержали 26 участников беспорядков и доставили их в участок.
"На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, юноши отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу", - говорится в сообщении.
Как видно на видео, фанаты начали жечь файеры, несмотря на просьбы ведущего, выбежали на территорию поля. Отдельные участники беспорядков вступали в драки.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования