В Черкассах во время футбольного матча произошла массовая драка, 26 задержанных - видео

Один из фанатов нападает на полицейского

Полиция задержали 26 участников массовых драк во время заключительного тура первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54 минуте.

Всего в областной полиции задержали 26 участников беспорядков и доставили их в участок.

"На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, юноши отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, фанаты начали жечь файеры, несмотря на просьбы ведущего, выбежали на территорию поля. Отдельные участники беспорядков вступали в драки.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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