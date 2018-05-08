В Черкассах школьная линейка закончилась массовым обмороком детей. Что известно об этом и еще двух похожих случаях

После массовой потери сознания на линейке в черкасской школе больше 50 детей попали в больницу

8 мая в черкасской школе №8 после 9:00 во время линейки стало плохо нескольким десяткам школьников. 51 из них госпитализировали с подозрением на отравление. В этот же день стало плохо на линейке 19 школьником из школы №6 в Новомосковске Днепропетровской области и четверым лицеистам из Кривого Рога, участвовавшим в параде ко Дню памяти и примирения.

НВ рассказывает, что известно об этих инцидентах.

Массовое отравление школьников неизвестным веществом в Черкассах

В Черкассах количество потерявших сознание детей возрастало постепенно. Сначала спикер Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщила местным СМИ, что плохо стало примерно 30 детям. До 11:00 госпитализировали уже 42 учеников. В 13:00 в областную больницу попал 51 ученик и один учитель, причем 11 детей находились в реанимации в состоянии средней тяжести. По состоянию на 14:30 госпитализировали уже 53 учеников и двоих учителей, а к 18:30 - 53 учеников и четверых учителей. В Минздраве сообщили, что всего к медикам обратились 94 ребенка и 53 попали в стационар с ингаляционной токсической реакцией, их состояние остается стабильным. По данным ГСЧС, всего на линейке было 424 ученика. Занятия в школе приостановили. СМИ сообщили, что пострадали также двое военных, однако позже пресс-офицер ВСУ Сергей Фурдик опроверг эту информацию.

В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано как от школы отъезжают несколько автомобилей скорой помощи, а близлежащую территорию обследуют полицейские.

Все, кому стало плохо, жаловались на тошноту, головокружение и головную боль. Предварительной причиной происшествия спасатели назвали отравление неизвестным веществом. Уже около 12:00 помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в школе был сделан экспресс-анализ воздуха, который не выявил сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов или каких-либо еще ядовитых веществ. Он также сообщил, что спасатели проводят исследования территории относительно опасных веществ более широкого спектра действия и исследование радиационного фона.

В ГСЧС добавили, что спасатели взяли пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутылированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. А один из очевидцев зафиксировал на видео как на территории школы берут пробы грунта.

Причина массового отравления пока непонятна, но в СМИ появилось множество ее версий. Среди них - выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозивший химикаты, утечка окислителя для обслуживания ПЗРК и даже диверсия. Некоторые местные жители утверждали, что причиной инцидента может быть авария на заводе удобрений Азот, расположенном в пригороде Черкасс. Пресс-служба самого завода уже заявила, что никаких нарушений технологического процесса на заводе не было и предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферу не превышались.

Помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко заявил СМИ, что причиной массового отравления в школе №8 могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от учебного учреждения. По его словам, о том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался неприятный запах, жители сообщали еще 7 мая.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты...Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал он.

СМИ пообщались с отравившимися детьми, которые рассказали, что до линейки чувствовали себя хорошо, а плохо им стало на самом мероприятии или после него. Они также отмечают, что погода была не жаркой и никаких неприятных запахов в воздухе они не заметили.

Реакция правительства на отравление детей на линейке в Черкассах

На инцидент с отравлением детей на линейке в черкасской школе быстро отреагировали не только местные спасатели и власти, но и представители центральных властей.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, Петр Порошенко поручил установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь детям. А премьер-министр Владимир Гройсман вместе с главой Минздрава Ульяной Супрун и главой ГСЧС Николаем Чечеткиным прилетели в Черкассы и лично пообщались с детьми в больнице.

Фото: ДСНС України via Facebook

Гройсман также провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что, по предварительной версии, произошло локальное распыление какого-то вещества в момент проведения школьной линейки, но что это было за вещество, неизвестно. Он подчеркнул, что других случаев отравления в Черкассах больше не было, на месте событий не обнаружено никаких ядовитых веществ, а дети идут на поправку. Премьер отметил, что некоторые исследования в связи с инцидентом будут проводить в лабораториях Киева.

Кроме того, Гройсман заявил, что власти не связывают отравление в Черкассах со случаем массового недомогания в этот же день, 8 мая, на линейке в одной из школ в Днепропетровской области, о котором на тот момент уже появились сообщения в СМИ.

Инцидент в Новомосковске

В один день с инцидентом в Черкассах похожая ситуация возникла в Новомосковске Днепропетровской области в среднеобразовательной школе №6.

Местное издание сообщило, что дети почувствовали легкое недомогание и головокружение, но сознание никто не терял. Руководство школы вызвало бригаду скорой помощи.

При этом, в опубликованном этим же изданием документе по результатам вызова медиков говорится, что причиной вызова стало то, что дети начали терять сознание на линейке. В документе в 18 случаях стоит диагноз "Вегето-сосудистый пароксизм. Синкопе", а в одном - "Невротическая реакция. Состояние после синкопе. Судорожная готовность".

В итоге 18 детям оказали помощь на месте, а еще один ребенок, которому поставили диагноз невротическая реакция и оценили его состояние как средней степени тяжести, был госпитализирован в детское отделение Новомосковской городской больницы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Так же, как и в Черкассах, все дети, которым стало плохо, не посещали столовую. Они учились в разных классах.

По факту инцидента в Новомосковске полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). В заявлении полиции идет речь о 16 детях и упоминается, что ребенок, которого доставляли в больницу - девочка 2005 года рождения.

Четверо лицеистов, потерявших сознание во время парада в Кривом Роге

О еще одном случае потери сознания во время мероприятия в День памяти и примирения сообщили в Кривом Роге. По данным местных СМИ, плохо стало четверым лицеистам, участвовавшим в параде.

"По предварительной информации, из колонны вывели трех студентов "Крауса" и еще одного ученика лицея с усиленной военной подготовкой", - говорится в новости Первого городского.

Отмечалось, что им оказали помощь на месте.

НВ