В Черкассах  отстранили полицейского-участника драки со стрельбой

Сотрудник полиции стал участником пьяной драки со стрельбой в ночь на 1 июня в Черкассах. Его отстранили на время расследования.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В одном из районов города конфликт перерос в драку, в ходе которой применили оружие. Прибывшие полицейские задержали двух человек, которые находились на месте происшествия и могут быть причастны к инциденту. Позже было установлено, что один из задержанных - сотрудник полиции Черкасской области. Во время разбирательств было установлено, что по документам в это время он находился на больничном.

По факту происшествия назначено служебное расследование. Одновременно решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба возле станции метро Гидропарк.