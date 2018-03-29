В Черкассах начальница кафедры института пожарной безопасности обложила студентов "данью" - СБУ

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Начальницу задержали при получении очередной взятки
Фото: СБУ

Начальницу задержали при получении очередной взятки

Начальнице одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля сообщили о подозрении в вымогательстве взяток.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что полковник службы гражданской защиты систематически требовала деньги со студентов вуза за содействие в сдаче экзаменационной сессии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники спецслужбе задержали злоумышленница прямо на рабочем месте при получении очередной взятки.

Ранее сообщалось, что декан ровенского университета погорел на взятках.

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