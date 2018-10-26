В Черкассах на взятке задержан начальник финансовой службы воинской части

В Черкассах на получении взятки задержан офицер Вооруженных сил Украины - начальник финансовой службы воинской части города, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.
"Задержание произошло... непосредственно при получении военным преступником - майором ВСУ части неправомерной выгоды в общем размере 4850 гривен от сослуживца этой же воинской части", - говорится в сообщении.
Установлено, что задержанный майор организовал целый теневой "бизнес" - разработал и внедрил преступную схему вымогательства и получения от военнослужащих своей же части неправомерной выгоды за "быструю и беспрепятственную" подготовку финансовых документов по проведению выплат причитающихся военнослужащим денежных средств перед увольнением со службы (компенсации за не полученое вещевое имущество, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и т.д.). То есть, за совершение действий, входящих в его компетенцию.
При этом начальник финслужбы угрожал затягиванием своевременного проведения и оказания других препятствий в получении военнослужащими принадлежащих им средств, в случае отказа "оплатить" ренту.
"Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий 19 октября 2018 была задокументирована передача нечистому на руку майору-"финансисту" первой части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс грн", - говорится в сообщении.
Во время передачи второй части в сумме 1850 грн правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Неправомерная выгода у задержанного изъята.
Проводятся неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины, подача ходатайства следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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