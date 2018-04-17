В Черкассах местный житель напал на правоохранителей с ножом в отделении полиции, трое силовиков ранены

Житель Черкасс пришел в отделение полиции с заявлением и неожиданно напал на правоохранителей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 53-летний мужчина пришел на встречу с участковым офицером полиции. Во время разговора он достал нож и нанес ему ранение в спину.
Во время его задержания мужчина ранил еще двоих силовиков. Злоумышленник задержан, а нож изъят.
Полицейских госпитализировали.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, что в ночь на 23 февраля в польском городе Згеж группа украинцев и грузин напала на работников полиции в штатском. Чтобы усмирить нарушителей, полицейские открыли огонь.
Комментарии
Правила комментирования