В Черкассах местный житель напал на правоохранителей с ножом в отделении полиции, трое силовиков ранены

Полицейских с ножевыми ранениями доставили в больницу

Житель Черкасс пришел в отделение полиции с заявлением и неожиданно напал на правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 53-летний мужчина пришел на встречу с участковым офицером полиции. Во время разговора он достал нож и нанес ему ранение в спину.

Во время его задержания мужчина ранил еще двоих силовиков. Злоумышленник задержан, а нож изъят.

Полицейских госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в ночь на 23 февраля в польском городе Згеж группа украинцев и грузин напала на работников полиции в штатском. Чтобы усмирить нарушителей, полицейские открыли огонь.