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В Черкассах маршрутка насмерть сбила пешехода на остановке

Сегодня, 08:59
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Водитель маршрутки задержан

Фото: procherk.info

В Черкассах маршрутка сбила пешехода на остановке общественного транспорта.

По данным полиции, водитель маршрутки двигался задним холодом и наехал на жителя города. В результате ДТП пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован. В больнице во время оказания медицинской помощи он умер.

Водитель автобуса задержан.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги:   Маршрутка Черкассы ДТП

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