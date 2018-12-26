В Черкассах из-за снега раньше начались зимние каникулы Сегодня, 17:25 116 Цей матеріал також доступний українською Фото: coyot via Pixabay В Черкассах зимние каникулы начались раньше

В Черкассах в связи со снегопадами приостановили обучение в школах, внешкольных учреждениях и профтехучилищах.

Как сообщили в Черкасском городском совете, учебный процесс приостановлен с 26 по 29 декабря включительно.

Образовательные учреждения откроют после зимних каникул - 14 января 2019 года. Таким образом каникулы будут длиться 19 дней, а не две недели, как было запланировано.

В Черкасской области ограничили движение общественного и крупногабаритного транспорта для недопущения пробок, вызванных накоплением снега на автодорогах. Глубина снега на дорогах в регионе достигает 11-38 см.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области из-за ухудшения погодных условий отменили занятия в школах на среду, 26 декабря.