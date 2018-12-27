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В Черкассах чиновник ГФС наладил механизм вымогательства денег у предпринимателей

Сегодня, 17:43
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Фото: СБУ

Коррупционера задержали после получения им взятки от очередного предпринимателя

Начальника одного из отделов Государственной фискальной службы в Черкасской области уличили в вымогательстве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения взяток от местных частных предпринимателей за предоставление разрешений на ведение розничной торговли и непринятие мер по обнаруженным нарушениям.

За свои "услуги" коррупционер получал ежемесячно по пять тысяч гривен от каждого коммерсанта.

Задержали чиновника ГФС после получения им очередной взятки от одного из предпринимателей.

Теги:   Чиновник ГФС Черкассы Коррупция

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