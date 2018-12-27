В Черкассах чиновник ГФС наладил механизм вымогательства денег у предпринимателей Сегодня, 17:43 401 Цей матеріал також доступний українською Фото: СБУ Коррупционера задержали после получения им взятки от очередного предпринимателя

Начальника одного из отделов Государственной фискальной службы в Черкасской области уличили в вымогательстве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения взяток от местных частных предпринимателей за предоставление разрешений на ведение розничной торговли и непринятие мер по обнаруженным нарушениям.

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За свои "услуги" коррупционер получал ежемесячно по пять тысяч гривен от каждого коммерсанта.

Задержали чиновника ГФС после получения им очередной взятки от одного из предпринимателей.