В Черкассах чиновник ГФС наладил механизм вымогательства денег у предпринимателей
Начальника одного из отделов Государственной фискальной службы в Черкасской области уличили в вымогательстве.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения взяток от местных частных предпринимателей за предоставление разрешений на ведение розничной торговли и непринятие мер по обнаруженным нарушениям.
За свои "услуги" коррупционер получал ежемесячно по пять тысяч гривен от каждого коммерсанта.
Задержали чиновника ГФС после получения им очередной взятки от одного из предпринимателей.