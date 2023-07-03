Задержан российский агент, он планировал взорвать железную дорогу в Черкасской области и сдавал позиции ПВО

3 июля, 12:58
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Российским агентом оказался житель Черкасс, ему грозит 12 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

Российским агентом оказался житель Черкасс, ему грозит 12 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который планировал взорвать железную дорогу в Черкасской области и сдавал позиции украинской ПВО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для выполнения задачи страны-агрессора злоумышленник искал тротил. Он хотел совершить подрыв во время движения военной техники на фронт.

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Предатель также собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами.

За передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карт.

Злоумышленника задержали «с поличным» во время очередной попытки передачи информации российским куратором.

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По данным следствия, агентом РФ оказался житель Черкасс, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления.

Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал пометки на электронных картах.

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При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон, а также банковские карточки, куда поступали деньги из России.

Ему сообщили о подозрении, предатель находится под стражей без альтернативы внесения залога. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Черкасская область Черкассы Российская агентура Война России против Украины

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