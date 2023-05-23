В Черкассах задержали российского агента во время корректировки огня по городу 23 мая, 12:17 СБУ задержала предателя во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры (Фото:СБУ / Telegram)

В Черкассах во вторник, 23 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила успешную операцию задержания российского агента, который занимался корректировкой огня по городу. Он собирал информацию о местонахождении и передвижении украинских военных и систем ПВО.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

СБУ задержала предателя во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи отчета в российскую военную разведку. Во время задержания у фигуранта нашли мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского задания.

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Коллаборант оказался жителем временно оккупированной Херсонщины, который в начале войны поддержал российских захватчиков и предложил свою помощь в войне против Украины.

Фото: СБУ

Впоследствии, по поручению Главного разведуправления российского генштаба (ГРУ), он как переселенец был направлен в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности. В регионе он собирал информацию о расположении Сил Обороны и объектов критической инфраструктуры: военных госпиталей, заводов, мостов и дамб. Полученные сведения он передавал с помощью электронных геолокаций с фотоподтверждениями.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Сейчас суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.