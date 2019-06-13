В Черкассах задержали инспектора Госрыбхоза, покрывавшего браконьеров за процент от стоимости вылова Сегодня, 15:02 Цей матеріал також доступний українською СБУ Инспектор требовал 30% от приблизительной стоимости каждого улова СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в коррупции инспектора управления Госагентства рыбного хозяйства Черкасской области.

Как сообщается, чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей, занимающихся рыбным промыслом.

«За предоставление разрешения на вылов рыбы в акватории Кременчугского водохранилища, в том числе в период нерестового запрета и с помощью незаконных орудий лова, злоумышленник получал „вознаграждение“ в размере 30% от приблизительной стоимости каждого улова», — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали инспектора в Черкассах во время получения очередной взятки в размере 25 тысяч гривен.