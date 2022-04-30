В Черкассах с памятного знака Богдану Хмельницкому выжгли надпись о «воссоединении» Украины с Россией — видео

30 апреля, 14:54
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Текст был нанесен на боковую сторону стелы с портретом Хмельницкого (Фото:Скриншот видео by_Ukraine/Twitter)

Текст был нанесен на боковую сторону стелы с портретом Хмельницкого (Фото:Скриншот видео by_Ukraine/Twitter)

Власти Черкасс избавились от надписи о «воссоединении» Украины с Россией на памятном знаке Богдану Хмельницкому.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях в субботу, 30 апреля.

«На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года направил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией», — гласил текст, нанесенный на боковую сторону стелы с портретом гетмана.

Видео дня
Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Чтобы избавиться от этой надписи, посыл которой после полномасштабного вторжения РФ в Украину утратил свою актуальность, ее выжгли автогеном.

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https://twitter.com/by_Ukraine/status/1520322607924531201
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черкассы Памятник Война России против Украины

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