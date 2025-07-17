В Черкассах тренер проиграла в казино миллион, который родители собрали на поездку детей в Грузию — СМИ
Черкасская школа № 20 (Фото: Артем Кивак)
В Черкассах тренер детского танцевального кружка, который действовал на базе школы № 20, собрала средства на поездку детей в Грузию, однако, по словам родителей, проиграла их в казино.
Об инциденте сообщили родители воспитанников кружка в местное издание 18000. Событие уже прокомментировали как в школе, так и в полиции.
Как рассказали пострадавшие, руководитель возглавила кружок осенью 2024 года. В феврале 2025 года дети получили гран-при на конкурсе, который должен был состояться в Батуми. Организацию поездки взяла на себя тренер — с марта она начала собирать с родителей по 550−600 евро, как наличными, так и на карточку. В целом, по словам семей, сумма достигла примерно 1,35 миллиона гривен.
На сайте конкурса были указаны даты 10−17 июля, однако организатор убеждала родителей, что мероприятие перенесли на 20−27 июля. Накануне поездки она не предоставляла билетов, только бронирование автобуса. А когда родители прибыли к ней домой, женщина призналась, что потеряла все средства в казино.
В Facebook-группе школы директор заведения Людмила Кита отметила, что поездка была частной инициативой, а администрация школы не участвовала в ее организации. Она добавила, что женщина работала в школе по совместительству до 30 мая, после чего была уволена.
«События расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Есть надежда, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены», — отметила Кита.
Заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина также подтвердила, что школа не имела отношения к организации поездки.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство, сейчас продолжаются следственные действия.