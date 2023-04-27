В Черкассах во время выдачи повестки работники ТЦК избили гражданского. Руководство начало проверку 27 апреля, 21:32 Работники ТЦК выдают повестку мужчине в Черкассах (Фото:Скриншот видео Типичные Черкассы / Telegram)

В Черкассах представители Территориального центра комплектования избили мужчину во время вручения повестки. Полиция начала расследование.

На видео люди в военной форме и с документами в руках спорят гражданским. Через несколько секунд начинается потасовка, которую зафиксировала камера наблюдения. Из-за особенностей ракурса на видео не видно, кто кого ударил первым. Однако ясно видно, как один из военных ударил мужчину кулаком в лицо.

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После этого военные повели мужчину под руки в неизвестном направлении, а видео оборвалось.

В Черкасской ОВА также отреагировали на инцидент.

«Начну с главного: мобилизация — это не карательная мера, не чья-то прихоть. Это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с русскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей Победы! Ее шаг за шагом борются за реальные люди в реальных боях за нашу страну. Вправе ли гражданский пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если он вручает уведомление? Мой ответ: НЕТ. Имеет ли право военный реагировать так, как мы видели на видео? Мой ответ: НЕТ. Официальную оценку ситуации и ее участникам даст служебная проверка, которая уже начата в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки. Также правоохранительные органы. Есть заявления от обеих сторон. У нас должна быть нулевая толерантность к нарушениям и беззакониям», — подчеркнул глава ОВА Игорь Табурец.

В пресс-службе Черкасского областного ТЦК объяснили, что мужчина «вел себя провокационно» и «обижал военкомов».

«Во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих», — говорится в сообщении.

Гражданского задержали, а на место происшествия приехала полиция.

ТЦК уверяет, что видео вырвано из контекста, мол, обстоятельства значительно шире, чем показано во фрагменте. Назначена служебная проверка.