«Украинцы возвращаются домой». Разговор с Гендиректором Международной организации по миграции Антонио Виторино 14 сентября, 08:35 Антонио Виторино, Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) (Фото:Женя Педин)

Гендиректор Международной организации по миграции Антонио Виторино рассказывает, в какой помощи сейчас больше всего нуждаются пострадавшие от войны украинцы и могут ли атаки на критические объекты инфраструктуры стать причиной новой миграционной волны.

6 млн 975 тыс — столько украинцев стали внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года. Такие данные озвучил Антонио Виторино, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) во время своего визита в Украину. Это означает, что свое место жительства в рамках страны вынужденно изменили 16% от общего населения Украины.



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В рамках своего визита в Украину Антонио Виторино провел ряд рабочих встреч с украинскими чиновниками: вице-премьер-министром Ириной Верещук, министром здравоохранения Виктором Ляшко, а также с президентом Владимиром Зеленским.

На закрытой встрече для журналистов Антонио Виторино рассказал о том, уменьшился ли поток мигрантов из Украины, в чем больше нуждаются вынужденные переселенцы и как много ВПЛ планируют возвращаться домой в ближайшее время.

О самых актуальных потребностях украинцев

Мы работаем по двум разным, но схожим направлениям. Первое — это помощь людям, серьезно пострадавшим от войны. Но параллельно с этим очень фокусируемся на потребностях восстановления страны, стабилизации ситуации и подготовке к будущему.

По первому вопросу наша главная задача на сегодняшний день — это подготовка к зиме. Сейчас мы имеем дело с 6,9 млн внутренне перемещенных лиц. Это в частности люди, которые потеряли свои дома или они разрушились, поэтому мы должны помочь им с восстановлением там, где мы это можем сделать. Кроме того, важно поддерживать сообщества с отоплением, строительными материалами и теплой одеждой.

Несколько недель назад мы проводили опрос о потребностях ВПЛ. Из результатов следует, что около двух третей ВПЛ больше всего нуждаются в деньгах — наличных. Ведь около 60% людей из тех, кто до 24 февраля 2022 был трудоустроен, после этого потеряли работу. Почти у половины внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста нет источников дохода сейчас. Поэтому деньги, а также продукты, вещи первой необходимости — наиболее эффективный способ оказания поддержки таким людям. Финансовую помощь от нас уже получили несколько десятков тысяч человек.

По состоянию на сегодняшний день около 4 млн украинских мигрантов получили статус временного убежища в странах Европы, говорит Антонио Виторино / Фото: Женя Педин

Большинство из респондентов, принявших участие в нашем опросе, ответили, что планируют возвращаться в свои родные города. Но им нужна в этом поддержка. Я видел волнение, я видел человеческие страдания, но также увидел огромную стойкость и желание вернуться домой. Это все требует решений — и по восстановлению регионов, и по социальной интеграции вернувшихся людей.

В своей работе мы больше всего сфокусированы на уязвимых группах населения, а именно: женщины, дети, также лица с инвалидностью. Им нужна особая поддержка, например, они часто нуждаются в медицинском сопровождении. Один из самых больших критических аспектов — это ментальное здоровье. Стресс от войны, от вынужденного переезда, от расставания с семьей — все это оказывает большое влияние на психологическое состояние населения.

О вероятности энергетического кризиса

Когда мы говорим о подготовке к зиме, один из критических моментов — это электричество и газ. Особенно это актуально для больших городов. И атаки с целью разрушения объектов критической инфраструктуры, конечно, могут иметь ужасный эффект в целом.

Мы делаем все, чтобы помочь населению Украины подготовиться к зиме, но также зависим от электроснабжения в процессе такой подготовки. Прогнозировать, что будет дальше, очень сложно. Равно как и думать над тем, как потенциально такой кризис мог бы отразиться на новых волнах миграции.

О миграционных движениях на украинской границе

Будущее во многом зависит от ситуации на фронте. Однако мы видим замедление потока мигрантов из Украины. Кроме того, мы также видим спонтанные движения — возвращение выезжавших домой. Это и внутренне перемещенные лица, которые выезжали в другую область, а затем вернулись, и так же выезжавшие за границу, и уже вернувшиеся в Украину. Фиксируем и маятниковые движения, то есть когда люди, которые до этого уезжали за границу, возвращаются в Украину на несколько дней, а затем снова едут в соседние европейские страны.

Мы предполагаем, что зима также повлияет на эти миграционные движения. Хотя бы в том, что зимой труднее быстро перемещаться. По моему мнению, чем скорее мы создадим достойные условия для реинтеграции, тем больше людей будет возвращаться назад, в Украину. Как пример — северные области, в том числе и Киевщина, то есть находившиеся под оккупацией территории, которые потом были освобождены, однако многие дома там — разрушены.

По нашим данным, по состоянию на сегодняшний день около 4 млн украинских мигрантов получили статус временного убежища в странах Европы, что позволяет им присоединиться к местным рынкам труда, получать образование по месту жительства и тому подобное. Это критически важно, ведь мы знаем, что 90%, то есть большинство вынужденных переселенцев — это женщины и дети. Они нуждаются не только в медицинском сопровождении, но и в доступе к образованию, ведь начался новый учебный год.

О торговле людьми и эксплуатации

Конечно, нам известны случаи украинцев, которые были принудительно вывезены на территории России. Но, к сожалению, у нас нет доступа к тому, что происходит по ту сторону российской границы. Поэтому нет возможности зафиксировать, что происходит там на самом деле. Соответственно, нет и данных о том, сколько людей было перемещено таким образом и что происходит с ними.

Для женщин и детей, мигрирующих в другие страны, существуют большие риски попадания в ситуацию торговли людьми и эксплуатацию, в частности сексуальную, а также риски пострадать от гендерно обусловленного насилия. Мы работаем над тем, чтобы повышать осведомленность людей об этой проблеме и даем советы вынужденным переселенцам относительно рисков, с которыми они могут сталкиваться.

Мы получаем десятки тысяч звонков на наши горячие линии от мигрантов, и более 60% из них — это звонки от женщин. И практически все они всегда спрашивают, что могут сделать во избежание попадания в ситуации торговли людьми. Обычно привлекаем к этому своих экспертов в таких странах как Польша, Чехия, Румыния, Молдова и т.д., чтобы они проводили тренинги по наиболее распространенным путям попадания в подобные ситуации и способам этого избежать. В Украине мы также привлекаем локальных экспертов, представителей и представительниц НПО для работы над этой темой.

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