В ОК Юг рассказали об особенностях ночной массированной ракетной атаки РФ 9 марта, 09:47 РФ распределила ракетную атаку по Украине на две волны (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В оперативном командовании Юг заявили, что характерной особенностью новой массированной атаки РФ стало распределение ее на волны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волне, пытался отвлекать систему ПВО и Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22 и Х-101 и Х-59 с воздушного базирования и также были применены высокоточные ракеты Калибр», — отметила она.

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По словам Гуменюк, на юге Украины силы ПВО уничтожили 19 воздушных целей, среди которых 18 ракет и один беспилотник.

Девять ракет сбили над Николаевской областью, еще шесть — над Одесской, также над регионом сбили беспилотник. Над Херсонской областью сбили еще две ракеты.

Гуменюк сказала, что с помощью беспилотника РФ в паузе между ракетными волнами пыталась проводить разведку и собирать результаты своих попаданий.

«Именно поэтому мы еще раз акцентируем внимание: во время массированных ракетных атак нельзя извещать ни о попадании, ни о работе ПВО», — подчеркнула она.



Попадания в объекты инфраструктуры зафиксировали в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Криворожской областях. Как отметила Гуменюк, они не критичны, энергетики уже работают над восстановлением.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы, было попадание в объект инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения света. В Святошинском районе горят авто в дворе жилого дома, три человека пострадали.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Житомир атаковали дронами Shahed. В большинстве домов в городе нет света и воды. Мэр Сергей Сухомлин заявил, что ситуация сложная.

В Золочевском районе Львовской области ракета попала по жилой зоне, погибли пять человек.